Назначена новая глава Госкино

Фото: Марина Кудерчук (iz.com.ua)

Госкино возглавила Марина Кудерчук

Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства Кудерчук была назначена главой Госкино. Отметим, из открытых источников известно, что она была замглавы Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. До этого занимала должность главы кинотеатра имени Довженко в Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось о повторном конкурсе на пост главы Госкино. Его проводили, поскольку лидер первого конкурса не прошла собеседование. Всего в списке на должность фигурировали девять претендентов.

Ранее также стало известно, что Госкино профинансирует съемки фильма про авиакатастрофу МН17. Государство выделит на киноленту "Железные бабочки" 2,3 миллиона гривен - это 54% общей стоимости фильма. Режиссером и автором сценария фильма будет Роман Милый, а продюсерами - Владимир Тихий и Андрей Котляр. Релиз фильма планируется в 2020 году.