Став відомий переможець конкурсу на посаду голови Держетнополітики

У конкурсі на посаду голови Державної служби з питань свободи совісті та етнополітики (Держетнополітики) перемогла Олена Богдан. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, вже було проведено співбесіди з фіналістами другого конкурсу на цю посаду.

"Я подав до Кабінету міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував її Кабінету міністрів на цю посаду", - зазначив Бородянський.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабінет міністрів призначив Марину Кудерчук новою головою Державного агентства з питань кіно. До цього вона була заступником голови Запорізької ОДА та координувала питання екології та природних ресурсів, а також обіймала посаду голови кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт переніс запуск каналу для окупованих територій. За словами міністра Бородянського, запуск планується на 1 березня 2020 року. До цього початок мовлення було анонсовано на середину лютого. Очікується, що крім інформаційного блоку на каналі будуть показувати україно- і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми українського виробництва.