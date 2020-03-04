Стал известен календарь матчей сборной Украины в группе Лиги наций

Подопечные Шевченко в рамках турнира проведут 6 игр
Стал известен календарь матчей национальной сборной Украины в группе Лиги наций сезона 2020/2021, где также выступят команды Швейцарии, Германии и Испании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Подопечные Андрея Шевченко проведут 6 матчей в рамках турнира в 2020 году.
1 тур
3 сентября, 21:45
Украина - Швейцария
2 тур
6 сентября, 21:45
Испания - Украина
3 тур
10 октября, 21:45
Украина - Германия
4 тур
13 октября, 21:45
Украина - Испания
5 тур
13 ноября, 21:45
Германия - Украина
6 тур
16 ноября, 21:45
Швейцария - Украина
УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.
Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии.