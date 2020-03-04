Став відомий календар матчів збірної України у групі Ліги націй

Підопічні Шевченка в рамках турніру проведуть 6 ігор
Став відомий календар поєдинків національної збірної України у групі Ліги націй сезону 2020/2021, де також виступатимуть команди Швейцарії, Німеччини та Іспанії. Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Підопічні Андрія Шевченка проведуть 6 матчів в рамках турніру у 2020 році.
1 тур
3 вересня 21:45
Україна - Швейцарія
2 тур
6 вересня 21:45
Іспанія - Україна
3 тур
10 жовтня 21:45
Україна - Німеччина
4 тур
13 жовтня 21:45
Україна - Іспанія
5 тур
13 листопада 21:45
Німеччина - Україна
6 тур
16 листопада 21:45
Швейцарія - Україна
Матчі фінальної стадії Ліги націй пройдуть в червні 2021 року, а плей-офф на вибування в березні 2022 року.
УЄФА створив Лігу націй як альтернативу товариським матчам, які збірні проводили під час пауз між офіційними змаганнями. Турнір пов'язаний з відбірковим циклом до чемпіонату Європи.
Нагадаємо, переможцем першої в історії Ліги націй стала команда Португалії.