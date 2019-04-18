Став відомий арбітр матчу "Динамо" - "Шахтар"

Фото: Віталій Романов під час матчу 14 туру "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Команди зіграють в рамках 25 туру УПЛ у середу, 24 квітня

Комітет арбітрів ФФУ призначив для роботи на матчі 25 туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" та "Шахтарем" Віталія Романова з Дніпра. Про це повідомляється на сайті київського клубу.

У нинішньому сезоні 39-річний арбітр має у своєму доробку дев'ять матчів вищого українського дивізіону, в яких показав 58 жовтих карток (у середньому - майже 6,5 за гру) та чотири рази вилучав футболістів із поля.

Серед них було й одне "класико" - 14 турі "Шахтар" у Харкові обіграв "Динамо" (2:1), а арбітр показав вісім попереджень та вилучив динамівця Томаша Кендзьору в компенсований час.

Окрім цього поєдинку, "Динамо" за суддівства Романова обіграло вдома "Олександрію" (1:0, 5 тур) та "Зорю" (5:0, 19 тур), а "Шахтар" здолав удома "Арсенал-Київ" (3:0, 2 тур) та переміг на виїзді "Зорю" (1:0, 22 тур).

Асистенти арбітра - Олександр Войтюк (Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон). Четвертий арбітр - Віктор Копієвський (Кропивницький). Спостерігач арбітражу - Андрій Шандор (Львів).

Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у середу, 24 квітня, в Києві на НСК "Олімпійський", початок - о 18:30.