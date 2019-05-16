Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Gwangju Open Challenger в Южной Корее. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В третьем круге соревнований украинец уступил У Дунлиню (Тайвань) - 4:6, 3:6. Соперники провели на корте чуть больше часа.

В каждом сете Стаховский проиграл два гейма на своей подаче, а за весь матч выполнил один брейк.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире серии Premier 5 Internazionali BNL d’Italia, в Риме. Первая ракетка Украины потеряет три позиции и покинет топ-8 мировой классификации по окончании турнира.