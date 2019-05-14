Стаховский вышел в 1/8 финала турнира в Южной Корее

Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Украинец выиграл свой первый поединок на соревнованиях в Кванджу

Украинский теннисист Сергей Стаховский удачно стартовал на турнире Gwangju Open Challenger в Южной Корее. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Во втором круге первая ракетка Украины в двух сетах оформил победу против 290 ракетки мира Цунг-Хуа Яна из Тайваня - 6:4, 7:6(3). Теннисисты провели на корте полтора часа.

В первой партии Стаховский выполнил один брейк, а во втором сете никому из игроков не удалось воспользоваться брейкпоинтами. Не реализовав матчбол на подаче соперника в 12 гейме, Сергей на тай-брейке сделал три мини-брейка, уступив одно очко на своей подаче.

В следующем раунде украинец, посеянный под вторым номером, сразится против победителя пары Каичи Учида (Япония) - Тун-Лин Ву (Тайвань).

Напомним, Стаховский поднялся на две строчки и теперь занимает 112 строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) от 13 мая.