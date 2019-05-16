Стаховському не вдалося пройти до чвертьфіналу турніру в Південній Кореї

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг пробитися в 1/4 фіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Gwangju Open Challenger в Південній Кореї. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У третьому колі змагань українець поступився У Дунлінь (Тайвань) - 4:6, 3:6. Суперники провели на корті трохи понад годину.

У кожному сеті Стаховський програв два гейми на своїй подачі, а за весь матч виконав один брейк.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла захистити титул на турнірі серії Premier 5 Internazionali BNL d'Italia, в Римі. Перша ракетка України втратить три позиції і покине топ-8 світовій класифікації після закінчення турніру.