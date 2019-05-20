Стаховский прошел во второй круг квалификации Roland Garros

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжит борьбу за выход в основную сетку турнира Большого шлема Roland Garros. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Стаховский на отказе соперника из Австралии Джеймса Дакворта одержал победу в поединке второго круга квалификации.

Игроки провели на корте всего полчаса. Украинец записал на свой счет два брейка, потеряв один гейм на подаче.

Соперник Сергея Стаховского по второму отборочному кругу определится в матче Владимир Игнатик (Белорусь, АТР 263) - Маттео Донати (Италия, АТР 241).

Напомним, Свитолина начнет травяной сезон с турнира в Бирмингеме.