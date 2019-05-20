Стаховський вийшов у друге коло кваліфікації Roland Garros

Український тенісист Сергій Стаховский продовжить боротьбу за вихід в основну сітку турніру Великого шолома Roland Garros. Про це сообщает портал "Великий теніс України".

Стаховський на відмову суперника з Австралії Джеймса Дакворта здобув перемогу у поєдинку другого кола кваліфікації.

Гравці провели на корті всього півгодини. Українець записав на свій рахунок два брейка, втративши один гейм на подачі.

Суперник Сергія Стаховського по другому відбірковому колі визначиться в матчі Володимир Игнатик (Білорусь, АТР 263) - Маттео Донаті (Італія, АТР 241).

Нагадаємо, Світоліна почне трав'яний сезон з турніру в Бірмінгемі.