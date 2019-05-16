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Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее

Новости » Спорт    16.05.2019 - 10:21
Стаховскому не удалось пройти в четвертьфинал турнира в Южной Корее
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

Украинский теннисист выбывает из соревнований в Кванджу

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Gwangju Open Challenger в Южной Корее. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В третьем круге соревнований украинец уступил У Дунлиню (Тайвань) - 4:6, 3:6. Соперники провели на корте чуть больше часа. 

В каждом сете Стаховский проиграл два гейма на своей подаче, а за весь матч выполнил один брейк.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире серии Premier 5 Internazionali BNL d’Italia, в Риме. Первая ракетка Украины потеряет три позиции и покинет топ-8 мировой классификации по окончании турнира.

Стаховский добавил на две позиции в рейтинге ATP Козлова приблизилась к повторению личного рекорда в рейтинге WTA
Новости Украины ТеннисСергей СтаховскийЮжная Кореясоревнования
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