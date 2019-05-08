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Свитолина начнет травяной сезон с турнира в Бирмингеме

Новости » Спорт    08.05.2019 - 13:13
Свитолина начнет травяной сезон с турнира в Бирмингеме
Фото: Элина Свитолина (Michael Cummo / BNP Paribas Open)

Украинка в пятый раз сыграет на этом турнире уровня Premier

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свой травяной сезон на турнире Premier в Бирмингеме, который пройдет 17-23 июня. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Это выступление на Nature Valley Classic станет для украинки пятым в карьере. Свой лучший результат украинка показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертьфинала.

Также планируют выступить на турнире Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Первая в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Бирмингема, а вторая - не смогла квалифицироваться в основную сетку в 2017 году.

Всего в Бирмингеме могут сыграть пять представительниц нынешнего топ-10 рейтинга мировой классификации: помимо Свитолиной, это Наоми Осака, Петра Квитова, Эшли Барти и Арина Соболенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.

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