Двоє українських тенісистів покинули Australian Open після першого кола

Двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк програли свої стартові матчі на Australian Open-2021. На турнірі залишилася одна українка - Еліна Світоліна.

Про це повідомляється на сайті змагань .

Стаховський у бойовому п'ятисетовому протистоянні поступився Душану Лайовічу з Сербії. Матч тривав три з половиною години і закінчився з рахунком 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6. Ця перемога стала першою для серба в особистих зустрічах з українцем - 3:1.

Зазначимо, що Стаховський повернувся в основу Australian Open через п'ять років. Він єдиний з українських тенісистів, хто в нинішньому році успішно подолав кваліфікаційний етап турніру.

Раніше завершила боротьбу в одиночному розряді Australian Open і третя ракетка України Марта Костюк. Вона поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (2:6, 6:7). Цьогоріч суперниці вже зустрічалися на турнірі в Абу-Дабі, де українка також поступилася у двох сетах.

Серед представників України в чоловічій і жіночій одиночній сітці турніру залишилася лише Еліна Світоліна, яка завтра стартує матчем проти Марі Боузковой з Чехії.

Турнір в Мельбурні триватиме до 21 лютого. Змагання проходять в присутності глядачів - на все корти допускається максимум 30 тисяч осіб в день (близько половини від звичайної відвідуваності).