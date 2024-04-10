Стає дедалі спекотніше, повітря прогріється до +26: погода на сьогодні

Сьогодні, 10 квітня, погода в Україні стає дедалі спекотнішою. Повітря місцями прогріється до +26 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 10 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +7 до +12, а вдень від +21 до +26. У Києві вночі близько 10, а вдень від +24 до +26.
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