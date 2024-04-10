Становится все жарче, воздух прогреется до +26: погода на сегодня

Сегодня, 10 апреля, погода в Украине становится все жарче. Воздух местами прогреется до +26 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 10 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +7 до +12, а днем от +21 до +26. В Киеве ночью около 10, а днем от +24 до +26.
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