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Стає дедалі спекотніше, повітря прогріється до +26: погода на сьогодні

Середа 10 квітня 2024 07:00
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Стає дедалі спекотніше, повітря прогріється до +26: погода на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 квітня, погода в Україні стає дедалі спекотнішою. Повітря місцями прогріється до +26 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +22 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +23 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +20 до +25 вдень;
  • на сході коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +24 до +26 вдень.

Стає дедалі спекотніше, повітря прогріється до +26: погода на сьогодні

Фото: погода на 10 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +7 до +12, а вдень від +21 до +26. У Києві вночі близько 10, а вдень від +24 до +26.

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