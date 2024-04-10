Стає дедалі спекотніше, повітря прогріється до +26: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 10 квітня, погода в Україні стає дедалі спекотнішою. Повітря місцями прогріється до +26 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +22 до +26 вдень;

на півночі коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +23 до +26 вдень;

на півдні коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +20 до +25 вдень;

на сході коливатиметься від +8 до +10 вночі й від +24 до +26 вдень. Фото: погода на 10 квітня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба. Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +7 до +12, а вдень від +21 до +26. У Києві вночі близько 10, а вдень від +24 до +26.