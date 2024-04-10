Становится все жарче, воздух прогреется до +26: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 10 апреля, погода в Украине становится все жарче. Воздух местами прогреется до +26 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура: на западе будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +22 до +26 днем;

на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +23 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +20 до +25 днем;

на востоке будет колебаться от +8 до +10 ночью и от +24 до +26 днем. Фото: погода на 10 апреля (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +7 до +12, а днем от +21 до +26. В Киеве ночью около 10, а днем от +24 до +26.