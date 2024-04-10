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Становится все жарче, воздух прогреется до +26: погода на сегодня

Среда 10 апреля 2024 07:00
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Становится все жарче, воздух прогреется до +26: погода на сегодня Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 апреля, погода в Украине становится все жарче. Воздух местами прогреется до +26 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +22 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +23 до +26 днем;
  • на юге будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +20 до +25 днем;
  • на востоке будет колебаться от +8 до +10 ночью и от +24 до +26 днем.

Становится все жарче, воздух прогреется до +26: погода на сегодня

Фото: погода на 10 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +7 до +12, а днем от +21 до +26. В Киеве ночью около 10, а днем от +24 до +26.

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