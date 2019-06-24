Стадион "Черноморец" в Одессе продадут с аукциона

Фото: стадион Черноморец (fg.gov.ua)

Аукцион будет проходить по принципу снижения цены

Чаша стадиона "Черноморец" в Одессе вместе с комплексом сопутствующих зданий (бизнес-центр, ресторан, хозяйственные помещения и тому подобное) выставлена на аукцион. Об этом сообщает пресс-служба Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как отметили в пресс-службе, стадион будет продаваться в пуле активов неплатежеспособного "Имэксбанка". Стартовая цена лота - 3,6 млрд грн. Торги состоятся по принципу "голландского аукциона" (то есть, с пошаговым снижением цены).

"Это большой объект, и при нескольких предыдущих попытках продажи локальных покупателей на него не нашлось. Этот раз продажа будет осуществляться через иностранную площадку FFN (First Financial Network Ink), что поможет привлечь внимание иностранных инвесторов", - говорится в сообщении фонда.

Аукцион планируется провести 25 июня 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать стадион "Черноморец" в Одессе за 1,139 млрд грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika за 777 млн грн.