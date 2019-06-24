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Стадіон "Чорноморець" в Одесі продадуть з аукціону

Новини » Економіка    24.06.2019 - 13:43
Стадіон "Чорноморець" в Одесі продадуть з аукціону
Фото: стадіон Чорноморець (fg.gov.ua)

Аукціон відбуватиметься за принципом зниження ціни

Чаша стадіону "Чорноморець" в Одесі разом з комплексом супутніх будівель (бізнес-центр, ресторан, господарські приміщення тощо) виставлена на аукціон. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначили в прес-службі, стадіон продаватиметься в пулі активів неплатоспроможного "Імексбанку". Стартова ціна лоту - 3,6 млрд грн. Торги відбудуться за принципом "голландського аукціону" (тобто, з покроковим зниженням ціни).

"Це великий об’єкт, і при кількох попередніх спробах продажу локальних покупців на нього не знайшлось. Цього разу продаж здійснюватиметься через іноземний майданчик FFN (First Financial Network Ink), що допоможе привернути увагу іноземних інвесторів", - йдеться в повідомленні фонду.

Аукціон планується провести 25 червня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року ФГВФО не зміг продати стадіон "Чорноморець" в Одесі за 1,139 млрд грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голандському аукціоні недобудований торгово-розважальний центр Respublika за 777 млн грн.

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