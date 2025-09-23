Для стабільної роботи "Укрзалізниця" потребує системної бюджетної підтримки, - ЦТС

Думки експертів щодо фінансування УЗ

Під час експертної дискусії, яку організував Центр, гендиректор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов заявив, що поточна модель крос-субсидування заводить "Укрзалізницю" у замкнене коло.

"Без можливості інвестувати компанія недофінансовуватиме капітальні вкладення, а ефективність падатиме", - зазначив він. Як один із варіантів ФРУ пропонує укласти меморандум між урядом і УЗ на три роки: це гарантуватиме стабільну фінансову підтримку.

Доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський своєю чергою звернув увагу на дефіцит квитків за низьких цін у пасажирському сегменті.

Він вважає необхідним впровадити динамічне ціноутворення та провести анбандлінг компанії за європейською моделлю. Це, на його думку, допоможе покращити фінансовий стан компанії у середньостроковій перспективі.

Народний депутат Муса Магомедов наголосив, що більшість парламентарів підтримують бюджетне фінансування пасажирських перевезень.

За його словами, ці перевезення були збитковими ще до війни, а після зупинки авіації навантаження на залізницю лише зросло. "Короткострокове планування ситуацію не стабілізує - потрібен трирічний горизонт", - підкреслив він.



Натомість гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо говорив про негативний ефект, який спричинить намір УЗ в черговий раз покрити збитки від пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Він попередив, що ініційована УЗ індексація тарифів на 37% може вбити видобувну галузь, оскільки виробники не зможуть перекласти зростання логістичних витрат на кінцеву продукцію.