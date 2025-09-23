Для стабильной работы "Укрзализныця" нуждается в системной бюджетной поддержке, - ЦТС

Мнения экспертов о финансировании УЗ

В ходе экспертной дискуссии, которую организовал Центр, гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что текущая модель кросс-субсидирования заводит "Укрзализныцю" в замкнутый круг.

"Без возможности инвестировать компания будет недофинансировать капитальные вложения, а эффективность будет падать", - отметил он. Как один из вариантов ФРУ предлагает заключить меморандум между правительством и УЗ на три года: это будет гарантировать стабильную финансовую поддержку.

Доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский в свою очередь обратил внимание на дефицит билетов по низким ценам в пассажирском сегменте.

Он считает необходимым внедрить динамическое ценообразование и провести анбандлинг компании по европейской модели. Это, по его мнению, поможет улучшить финансовое состояние компании в среднесрочной перспективе.

Народный депутат Муса Магомедов подчеркнул, что большинство парламентариев поддерживают бюджетное финансирование пассажирских перевозок.

По его словам, эти перевозки были убыточными еще до войны, а после остановки авиации нагрузка на железную дорогу только возросла. "Краткосрочное планирование ситуацию не стабилизирует - нужен трехлетний горизонт", - подчеркнул он.

В то же время гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо говорил о негативном эффекте, который приведет к намерению УЗ в очередной раз покрыть ущерб от пассажирских перевозок за счет грузовых.

Он предупредил, что инициированная УЗ индексация тарифов на 37% может убить добывающую отрасль, поскольку производители не смогут перевести повышение логистических затрат на конечную продукцию.