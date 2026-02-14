Стабільність енергосистеми в Україні під загрозою: експерт вказав на давню проблему

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

За його словами, масштаб проблеми вимірюється десятками мільярдів гривень.

"Ну, в першу чергу, наскільки мені відомо, що сьогодні перед "Укренерго" на рівні десь 47 млрд гривень існує заборгованість. І десь 24 мільярди "Укренерго" має виплатити виробникам зеленої електроенергії", - зазначив він.

Конеченков наголосив, що така взаємна заборгованість створює серйозне фінансове навантаження на ринок і безпосередньо впливає на можливості компаній інвестувати у розвиток генерації та підтримувати стабільну роботу об’єктів.

Водночас, на його думку, ситуація може бути врегульована через законодавчі зміни та перегляд підходів до розрахунків небалансів.

"Це дуже складне питання, але коли ми врегулюємо питання в законодавчому рівні і повернемося до тієї формули, щоб перерахувати всі виплати за небаланси, тоді, я думаю, що дуже швидко буде врегулювана ситуація по боргам", - підкреслив він.