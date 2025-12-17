Борги в енергетиці України досягли 300 млрд грн, - Харченко
Загальна сума боргів в українській енергетиці становить понад 300 млрд гривень. З них близько 140 млрд гривень припадає на електроенергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.
За його словами, відсутність фінансової допомоги від донорів протягом останнього року робить ситуацію критичною для галузі.
"Коштів немає, і компанії просто не можуть впоратися з борговим тягарем. Це вже не просто питання фінансів, а питання виживання енергетичної системи. Уряд не може більше ігнорувати цю проблему, якщо ми хочемо уникнути наслідків, подібних до тих, що були в 90-х роках", - зазначив Харченко.
Він підкреслив, що на боргах електроенергетичного сектора будуються нові борги, що значно ускладнює відновлення системи та її стабільність у майбутньому.
Як зазначив експерт, зростаюча заборгованість у секторі, зокрема у НЕК "Укренерго" та інших компаній, створює серйозні виклики для подальшого розвитку та інвестицій в енергетичну інфраструктуру.
"Наразі не видно реальних механізмів для погашення цих боргів. Система продовжує працювати в режимі зростання заборгованості, і інвестори не будуть готові вкладати кошти в таку економіку", - додав Харченко.
На думку експерта, вирішення боргової кризи можливе лише за умови чіткої політичної волі і належного регулювання з боку уряду, яке б включало ефективні механізми погашення боргів та стабілізації фінансування енергетичних компаній.
Раніше в.о. генерального директора "Укргідроенерго" Богдан Сухецький заявив, що борг НЕК "Укренерго" перед "Укргідроенерго" на балансуючому ринку сягнув 10 млрд гривень.
Додамо і те, що на початок вересня 2025 року системні борги на ринку електроенергії перевищували 100 млрд грн. Тоді Харченко підкреслював, що за таких умов борги населення у розмірі близько 10 млрд грн є лише індикатором загальної хвороби ринку.