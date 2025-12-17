Борги в енергетиці України досягли 300 млрд грн, - Харченко

Загальна сума боргів в українській енергетиці становить понад 300 млрд гривень. З них близько 140 млрд гривень припадає на електроенергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

За його словами, відсутність фінансової допомоги від донорів протягом останнього року робить ситуацію критичною для галузі.

"Коштів немає, і компанії просто не можуть впоратися з борговим тягарем. Це вже не просто питання фінансів, а питання виживання енергетичної системи. Уряд не може більше ігнорувати цю проблему, якщо ми хочемо уникнути наслідків, подібних до тих, що були в 90-х роках", - зазначив Харченко.

Він підкреслив, що на боргах електроенергетичного сектора будуються нові борги, що значно ускладнює відновлення системи та її стабільність у майбутньому.

Як зазначив експерт, зростаюча заборгованість у секторі, зокрема у НЕК "Укренерго" та інших компаній, створює серйозні виклики для подальшого розвитку та інвестицій в енергетичну інфраструктуру.

"Наразі не видно реальних механізмів для погашення цих боргів. Система продовжує працювати в режимі зростання заборгованості, і інвестори не будуть готові вкладати кошти в таку економіку", - додав Харченко.

На думку експерта, вирішення боргової кризи можливе лише за умови чіткої політичної волі і належного регулювання з боку уряду, яке б включало ефективні механізми погашення боргів та стабілізації фінансування енергетичних компаній.