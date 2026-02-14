Стабильность энергосистемы в Украине под угрозой: эксперт указал на давнюю проблему
Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии остается одним из ключевых рисков для производителей "зеленой" электроэнергии и стабильности энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.
По его словам, масштаб проблемы измеряется десятками миллиардов гривен.
"Ну, в первую очередь, насколько мне известно, что сегодня перед "Укрэнерго" на уровне где-то 47 млрд гривен существует задолженность. И где-то 24 миллиарда "Укрэнерго" должно выплатить производителям зеленой электроэнергии", - отметил он.
Конеченков отметил, что такая взаимная задолженность создает серьезную финансовую нагрузку на рынок и непосредственно влияет на возможности компаний инвестировать в развитие генерации и поддерживать стабильную работу объектов.
В то же время, по его мнению, ситуация может быть урегулирована через законодательные изменения и пересмотр подходов к расчетам небалансов.
"Это очень сложный вопрос, но когда мы урегулируем вопрос на законодательном уровне и вернемся к той формуле, чтобы пересчитать все выплаты за небалансы, тогда, я думаю, что очень быстро будет урегулирована ситуация по долгам", - подчеркнул он.
Долги на рынке электроэнергии Украины
Как сообщалось, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен. К тому же за год существенно выросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.
Напомним, в Европейской бизнес ассоциации выразили убеждение, что цепь долгов разрушает энергорынок Украины и отпугивает инвесторов.
Также ранее энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что неплатежи на различных сегментах энергетического рынка представляют серьезную угрозу для энергетической безопасности Украины, поскольку напрямую ограничивают возможности компаний восстанавливать поврежденную инфраструктуру и развивать новые мощности.
Ранее Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) в своем обращении к председателю НКРЭКУ отметил, что долговой кризис на балансирующем рынке лишает энергетику средств на восстановление.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко утверждал, что долги на балансирующем рынке выросли более чем на 20% за год из-за неплатежей потребителей.