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Когда стабилизируется наличный курс доллара: прогноз НБУ

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Украина, Пятница 22 июля 2022 09:36
Когда стабилизируется наличный курс доллара: прогноз НБУ Фото: заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на наличном рынке стабилизируется в течение двух-трех дней. Рынок ищет новое равновесие после повышения НБУ официального курса на 25% до 36,57 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

Как отметил Николайчук, решение НБУ относительно официального курса повлияло на наличный рынок. "Мы видели это вчера, когда рынок отреагировал расширением спредов", - сказал он

В то же время он убежден, что НБУ имеет "гораздо больше возможностей защищать" новый курс 36,57 гривен, чем старый 29,25.

Николайчук считает, что наличный рынок найдет новое равновесие в течение ближайшего времени - двух-трех дней.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины 21 июля 2022 года курс доллара в продаже вырос примерно на 1,5 гривны до 38,35 гривен. Некоторые обменники в Киеве продают доллар по 40 гривен.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники из-за повышения официального курса.

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