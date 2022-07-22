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Коли стабілізується готівковий курс долара: прогноз НБУ

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 09:36
Коли стабілізується готівковий курс долара: прогноз НБУ Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів. Ринок шукає нову рівновагу після підвищення НБУ офіційного курсу на 25% до 36,57 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Як зазначив Ніколайчук, рішення НБУ щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок. "Ми бачили це вчора, коли ринок відреагував розширенням спредів", - сказав він

Водночас він переконаний, що НБУ має "набагато більше можливостей захищати" новий курс 36,57 гривень, ніж старий 29,25.

Ніколайчук вважає, що готівковий ринок знайде нову рівновагу протягом найближчого часу - двох-трьох днів.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

В обмінних пунктах України 21 липня 2022 року курс долара у продажу виріс приблизно на 1,5 гривні до 38,35 гривень. Деякі обмінники в Києві продають долар по 40 гривень.

У той же час в НБУ заявили, що не бачать ніяких причин для паніки через підвищення офіційного курсу.

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