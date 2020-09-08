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На стабилизационный период: Саакашвили согласился стать премьером Грузии

Грузия, Вторник 08 сентября 2020 01:34
На стабилизационный период: Саакашвили согласился стать премьером Грузии
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Экс-президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили принял предложение грузинской оппозиции стать премьер-министром страны. Он согласился возглавить правительство "на стабилизационный период" в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Свое решение он объяснил желанием помочь грузинскому народу выйти из кризиса.

"Я дал согласие на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - сказал Саакашвили.

Кроме того, политик добавил, что пока он находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ, работает в штатном режиме.

"Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" выдвинуло Саакашвили на пост премьера Грузии.

В августе появилась информация о намерении Саакашвили вернуться в Грузию, несмотря на наличие приговоров в отношении него и еще нескольких уголовных дел.

В Офисе президента РБК-Украина заявили, что не могут комментировать решение Саакашвили, поскольку это может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Грузии.

Летом 2020 года Министерство иностранных дел Грузии несколько раз вызывало украинского посла для разъяснений после скандальных заявлений Саакашвили о нелигитимности местного правительства.

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