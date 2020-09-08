На стабілізаційний період: Саакашвілі погодився стати прем'єром Грузії

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Екс-президент Грузії і голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі прийняв пропозицію грузинської опозиції стати прем'єр-міністром країни. Він погодився очолити уряд "на стабілізаційний період" в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

Своє рішення він пояснив бажанням допомогти грузинському народу вийти з кризи.

"Я дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Я оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія", - сказав Саакашвілі.

Крім того, політик додав, що поки що він перебуває в Україні і виконує свої функції голови виконавчого комітету Національної ради реформ і працює в штатному режимі.

"Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не обираю між двома країнами, моя боротьба триває і там, і там", - наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" висунуло Саакашвілі на пост прем'єра Грузії.

У серпні з'явилася інформація про намір Саакашвілі повернутися до Грузії, незважаючи на наявність вироків стосовно нього та ще кількох кримінальних справ.

В Офісі президента РБК-Україна заявили, що не можуть коментувати рішення Саакашвілі, оскільки це може бути розцінено як втручання у внутрішні справи Грузії.

Влітку 2020 року Міністерство закордонних справ Грузії кілька разів викликало українського посла для роз'яснень після скандальних заяв Саакашвілі про нелегітимність місцевого уряду.