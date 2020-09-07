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Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии от оппозиции

Тбилиси, Понедельник 07 сентября 2020 12:57
Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии от оппозиции
Фото: Михаил Саакашвили (t me SaakashviliM)
Автор: РБК-Украина

Бывшего президент Грузии Михаила Саакашвили, который сегодня возглавляет Исполнительный комитет реформ при президенте Украины, выдвинули на пост премьера Грузии. Он стал кандидатом от оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Об этом заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Онлайн".

По его словам, Саакашвили должен вернуться в Грузию.

"Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - заявил Вашадзе.

Ожидается, что сегодня Саакашвили сделает заявление о своих планах по возвращению в Грузию.

Отметим, парламентские выборы в этой стране пройдут 31 октября.

Напомним, в августе появилась информация о намерении Саакашвили вернуться в Грузию, несмотря на наличие приговоров в отношении него и еще нескольких уголовных дел.

В Офисе президента РБК-Украина заявили, что не могут комментировать решение Саакашвили, поскольку это может быть расценено как вмешательство во внутренние дела Грузии.

Летом 2020 года Министерство иностранных дел Грузии несколько раз вызывало украинского посла для разъяснений после скандальных заявлений Саакашвили о нелигитимности местного правительства.

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