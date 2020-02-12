Более ста видов животных нуждаются в помощи из-за пожаров в Австралии

Фото: пожары в Австралии (Фото: ambiencedesigns.com.au)

Коала и валлаби являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи

Из-за масштабных пожаров в Австралии 113 видам животных необходима срочная помощь. Об этом сообщает ВВС.

Речь идет про 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб. Все они потеряли по крайней мере 30% их среды обитания.

"Австралия определила 113 видов животных, которые нуждаются в срочной помощи после того, как их численность и среда обитания были разрушены недавними лесными пожарами", - сказано в сообщении.

Как сообщается, коала и валлаби, а также пострадавшие виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.

Напомним, в Австралии сейчас происходят природные катаклизмы. В результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Несмотря на расширение масштабов пожаров, страну накрыл сильный дождь, в результате которого затопило дома. Затем в Австралии была значительная пыльная буря.

После этой бури страну накрыл град размером с мяч для гольфа, который разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев в штате Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории.