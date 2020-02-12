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Більше ста видів тварин потребують допомоги через пожежі в Австралії

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 09:28
Більше ста видів тварин потребують допомоги через пожежі в Австралії
Фото: пожежі в Австралії (Фото: ambiencedesigns.com.au)

Коала і валлабі є одними з тих, хто потребує найбільшої допомоги

Через масштабні пожежі в Австралії 113 видам тварин необхідна термінова допомога. Про це повідомляє ВВС.

Мова йде про 13 видів птахів, 20 видів рептилій, п'ять видів безхребетних, 19 ссавців, 22 види раків і 17 видів риб. Всі вони втратили принаймні 30% їх середовища проживання.

"Австралія визначила 113 видів тварин, які потребують термінової допомоги після того, як їх чисельність і середовище існування були зруйновані недавніми лісовими пожежами", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, коала і валлабі, а також потерпілі види птахів, риб і жаб є одними з тих, хто потребує найбільшої допомоги.

Нагадаємо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Попри розширення масштабів пожеж, країну накрив сильний дощ, в результаті якого затопило будинки. Потім в Австралії була значна пилова буря.

Після цієї бурі країну накрив град розміром з м'яч для гольфу, який розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійської столичної території.

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