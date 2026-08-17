ССО звільнили Андріївку-Клевцове та взяли в полон 30 окупантів (ефектне відео)

У 2026 році ЗСУ проводять активні наступальні дії на Олександрівському напрямку. Від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Загалом під контроль України повернули близько 745 кв. км території.

Тим часом DeepState вже оновив карту бойових дій на Олександрівському напрямку, відобразивши результати просування Сил оборони.