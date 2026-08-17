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ССО освободили Андреевку-Клевцово и взяли в плен 30 оккупантов (эффектное видео)

17:02 17.08.2026 Пн
2 мин
Спецназовцы показали наземные кадры боя, зачистки позиций и сдачи окупантов в плен
aimg Мария Науменко
ССО освободили Андреевку-Клевцово и взяли в плен 30 оккупантов (эффектное видео)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские спецназовцы провели операцию на Александровском направлении, освободили Андреевку-Клевцово и взяли в плен 30 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Российские войска долго пытались занять населенный пункт небольшими группами. Оккупанты постепенно продвигались внутрь и обустраивали позиции.

Как ССО освобождали населенный пункт

Операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию по освобождению Андреевки-Клевцового.

На опубликованном видео показана наземная фаза операции. Украинские спецназовцы продвигаются по населенному пункту, вытесняют российских военных с занятых позиций и постепенно восстанавливают контроль над территорией.

В результате 30 военнослужащих РФ сдались в плен. Те оккупанты, которые продолжили сопротивление, были уничтожены.

Таким образом, Андреевка-Клевцово снова находится под контролем Украины.

После освобождения провели "Гонение гадюк"

После завершения операции спецназовцы провели в населенном пункте местный обряд "Гонение гадюк".

Это традиционный мужской обряд, внесенный в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Его цель - очистить жилище от злых духов, бед и различных напастей, которые в народе называют "гадюками".

На этот раз обряд приобрел символическое значение: спецназовцы "очистили" освобожденный населенный пункт от настоящих "гадюк" - российских оккупантов.

В 2026 году ВСУ проводят активные наступательные действия на Александровском направлении. С начала года украинские военные освободили 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В общей сложности под контроль Украины вернули около 745 кв. км территории.

Тем временем DeepState уже обновил карту боевых действий на Александровском направлении, отразив результаты продвижения сил обороны.

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