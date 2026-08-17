ССО освободили Андреевку-Клевцово и взяли в плен 30 оккупантов (эффектное видео)
Украинские спецназовцы провели операцию на Александровском направлении, освободили Андреевку-Клевцово и взяли в плен 30 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.
Российские войска долго пытались занять населенный пункт небольшими группами. Оккупанты постепенно продвигались внутрь и обустраивали позиции.
Как ССО освобождали населенный пункт
Операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию по освобождению Андреевки-Клевцового.
На опубликованном видео показана наземная фаза операции. Украинские спецназовцы продвигаются по населенному пункту, вытесняют российских военных с занятых позиций и постепенно восстанавливают контроль над территорией.
В результате 30 военнослужащих РФ сдались в плен. Те оккупанты, которые продолжили сопротивление, были уничтожены.
Таким образом, Андреевка-Клевцово снова находится под контролем Украины.
После освобождения провели "Гонение гадюк"
После завершения операции спецназовцы провели в населенном пункте местный обряд "Гонение гадюк".
Это традиционный мужской обряд, внесенный в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Его цель - очистить жилище от злых духов, бед и различных напастей, которые в народе называют "гадюками".
На этот раз обряд приобрел символическое значение: спецназовцы "очистили" освобожденный населенный пункт от настоящих "гадюк" - российских оккупантов.
В 2026 году ВСУ проводят активные наступательные действия на Александровском направлении. С начала года украинские военные освободили 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
В общей сложности под контроль Украины вернули около 745 кв. км территории.
Тем временем DeepState уже обновил карту боевых действий на Александровском направлении, отразив результаты продвижения сил обороны.