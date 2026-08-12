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Контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку: DeepState оновив карту

22:50 12.08.2026 Ср
1 хв
На карті з'явилися нові зміни, що показують результати дій Сил оборони
aimg Марія Науменко
Контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку: DeepState оновив карту Фото: українські військові (Getty Images)
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Сили оборони України продовжують просування на Олександрівському напрямку. Від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій, відобразивши результати просування Сил оборони України.

Згідно з оновленими даними, українські військові звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське.

Водночас російські війська були відкинуті у районах Новопавлівки, Новогеоргіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Запорізького та Привільного.

Контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку: DeepState оновив картуФото: карта бойових дій на Олександрівському напрямку (скриншот мапи DeepState)

Таким чином, оновлена карта DeepState показує низку змін на Олександрівському напрямку. Українські сили повернули контроль над населеними пунктами та змусили противника відійти з окремих позицій.

Контрнаступ на Олександрівському напрямку триває з початку року. За словами головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, загалом під контроль України повернули близько 745 кв. км території.

За останній тиждень десантники звільнили ще близько 15 кв. км.

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