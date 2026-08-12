Контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку: DeepState оновив карту

Сили оборони України продовжують просування на Олександрівському напрямку. Від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState .

Таким чином, оновлена карта DeepState показує низку змін на Олександрівському напрямку. Українські сили повернули контроль над населеними пунктами та змусили противника відійти з окремих позицій.

Водночас російські війська були відкинуті у районах Новопавлівки, Новогеоргіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Запорізького та Привільного.

Згідно з оновленими даними, українські військові звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське.

Контрнаступ на Олександрівському напрямку триває з початку року. За словами головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, загалом під контроль України повернули близько 745 кв. км території.

За останній тиждень десантники звільнили ще близько 15 кв. км.