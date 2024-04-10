ССО знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ" на Донецькому напрямку (відео)
Українські воїни на Донецькому напрямку виявили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" і знищили її за допомогою дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Жирну" ціль оператори 3-го полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні військових.
Військові пояснили, що йдеться про машину зі складу автоматизованої станції перешкод "Р-378Б" комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2".
За допомогою ударного дрона ціль було знищено.
"Борисоглєбськ-2"
Російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового зв'язку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах.
На озброєнні армії РФ - з 2013 року, з 2014-го застосовується противником у війні проти України.
Ситуація на фронті
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 080 військових.
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