ССО уничтожили машину комплекса РЭБ "Борисоглебск" на Донецком направлении (видео)

Украинские воины на Донецком направлении обнаружили машину комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" и уничтожили ее с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

На вооружении армии РФ - с 2013 года, с 2014-го применяется противником в войне против Украины.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах.

С помощью ударного дрона цель была уничтожена.

Военные объяснили, что речь идет о машине из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

"Жирную" цель операторы 3-го полка ССО обнаружили во время разведывательных действий на Донецком направлении", - говорится в сообщении военных.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450 080 военных.

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