830 окупантів та 47 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 квітня, складають 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 450 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 47 ББМ та 37 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 450 080 (+830) осіб ліквідовано;
- танків - 7132 (+22) од.;
- бойових броньованих машин - 13667 (+47) од.;
- артилерійських систем - 11404 (+18) од.;
- РСЗВ - 1040 (+1) од.;
- засоби ППО - 753 од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37) од.;
- крилаті ракети - 2067 (+2) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67) од.;
- спеціальна техніка - 1876 (+8) од.
Ситуація на фронті
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що на захід від Кремінної тривають запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.
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