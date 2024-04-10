830 окупантів та 47 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 квітня, складають 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 450 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 47 ББМ та 37 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.04.24 орієнтовно склали:

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що на захід від Кремінної тривають запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Бахмутському і Новопавлівському напрямках - окупанти здійснили 29 і 28 атак відповідно.

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