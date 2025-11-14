ССО знищили місце зосередження штурмовиків РФ на шляху до Покровська (відео)

За даними ССО, у будівлі перебували підрозділи 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад, які входять до складу 51-ої армії РФ та готувалися до подальших дій під прикриттям погоди.

Російське угруповання намагається створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі, однак українські спецпризначенці завадили накопиченню сил. Попри складні погодні умови, ударні дрони успішно досягли цілі.

Інформація про масштаби втрат ворога уточнюється.

У ССО наголошують, що продовжують застосовувати асиметричні дії, щоб знизити наступальні можливості Росії на цьому напрямку.