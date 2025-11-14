ССО знищили місце зосередження штурмовиків РФ на шляху до Покровська (відео)

Сили спеціальних операцій України завдали точкового удару по місцю накопичення російських військ у селищі Затишок на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил спеціальних операцій в Telegram.
За даними ССО, у будівлі перебували підрозділи 1-ї та 9-ї окремих мотострілецьких бригад, які входять до складу 51-ої армії РФ та готувалися до подальших дій під прикриттям погоди.
Російське угруповання намагається створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі, однак українські спецпризначенці завадили накопиченню сил. Попри складні погодні умови, ударні дрони успішно досягли цілі.
Інформація про масштаби втрат ворога уточнюється.
У ССО наголошують, що продовжують застосовувати асиметричні дії, щоб знизити наступальні можливості Росії на цьому напрямку.
Російські війська вже кілька тижнів нарощують зусилля, щоб встановити контроль над Покровськом. Окремі підрозділи ворога змогли проникнути в місто, де нині тривають запеклі зіткнення.
Бої точаться і на підступах до Покровська, адже російські сили намагаються взяти під кільце всю Покровську агломерацію. Спершу противник пробував просунутися з південного напрямку - від районів Звєрєве та Роза. Згодом основний тиск змістився на захід, у бік Котлиного та промзони на північному заході міста.
Останнім часом фіксуються й спроби росіян рухатися з південного сходу. За інформацією Десантно-штурмових військ, кілька днів тому в Покровську перебувало понад 300 окупантів. Там також повідомили, що ворог скористався туманом, щоб зайти в місто на легкій техніці.
Мета цих груп - прорватися до північних околиць Покровська та створити умови для подальшого оточення. Водночас станом на 10 листопада, за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, росіянам так і не вдалося відрізати Покровськ і Мирноград, і бої в цьому районі залишаються надзвичайно напруженими.