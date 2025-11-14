ССО уничтожили место сосредоточения штурмовиков РФ на пути к Покровску (видео)

Силы специальных операций Украины нанесли точечный удар по месту накопления российских войск в поселке Уют в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил специальных операций в Telegram.
По данным ССО, в здании находились подразделения 1-й и 9-й отдельных мотострелковых бригад, которые входят в состав 51-й армии РФ и готовились к дальнейшим действиям под прикрытием погоды.
Российская группировка пытается создать условия для окружения Покровско-Мирноградской агломерации с севера, однако украинские спецназовцы помешали накоплению сил. Несмотря на сложные погодные условия, ударные дроны успешно достигли цели.
Информация о масштабах потерь врага уточняется.
В ССО отмечают, что продолжают применять асимметричные действия, чтобы снизить наступательные возможности России на этом направлении.
Российские войска уже несколько недель наращивают усилия, чтобы установить контроль над Покровском. Отдельные подразделения врага смогли проникнуть в город, где сейчас идут ожесточенные столкновения.
Бои идут и на подступах к Покровску, ведь российские силы пытаются взять под кольцо всю Покровскую агломерацию. Сначала противник пробовал продвинуться с южного направления - от районов Зверево и Роза. Впоследствии основное давление сместилось на запад, в сторону Котлиного и промзоны на северо-западе города.
В последнее время фиксируются и попытки россиян двигаться с юго-востока. По информации Десантно-штурмовых войск, несколько дней назад в Покровске находилось более 300 оккупантов. Там также сообщили, что враг воспользовался туманом, чтобы зайти в город на легкой технике.
Цель этих групп - прорваться к северным окраинам Покровска и создать условия для дальнейшего окружения. В то же время по состоянию на 10 ноября, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, россиянам так и не удалось отрезать Покровск и Мирноград, и бои в этом районе остаются чрезвычайно напряженными.