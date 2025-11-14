ССО уничтожили место сосредоточения штурмовиков РФ на пути к Покровску (видео)

Бои на Покровском направлении

Российские войска уже несколько недель наращивают усилия, чтобы установить контроль над Покровском. Отдельные подразделения врага смогли проникнуть в город, где сейчас идут ожесточенные столкновения.

Бои идут и на подступах к Покровску, ведь российские силы пытаются взять под кольцо всю Покровскую агломерацию. Сначала противник пробовал продвинуться с южного направления - от районов Зверево и Роза. Впоследствии основное давление сместилось на запад, в сторону Котлиного и промзоны на северо-западе города.

В последнее время фиксируются и попытки россиян двигаться с юго-востока. По информации Десантно-штурмовых войск, несколько дней назад в Покровске находилось более 300 оккупантов. Там также сообщили, что враг воспользовался туманом, чтобы зайти в город на легкой технике.

Цель этих групп - прорваться к северным окраинам Покровска и создать условия для дальнейшего окружения. В то же время по состоянию на 10 ноября, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, россиянам так и не удалось отрезать Покровск и Мирноград, и бои в этом районе остаются чрезвычайно напряженными.