ССО "задвохсотили" групу військових КНДР у Курській області, показали їх особисті речі

Ситуація у Курській області

Операція Сил оборони у Курській області розпочалась ще на початку серпня 2024-го. Восени західні ЗМІ писали про те, що наші воїни втратили понад 40% території в регіоні, які контролювали після наступу.

Нещодавно ж стало відомо про те, що Збройні сили України (ЗСУ) атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

Тим часом ССО показали роботу у регіоні.

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