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ССО "задвохсотили" групу військових КНДР у Курській області, показали їх особисті речі

Ілюстративне фото: ССО "задвохсотили" групу військових КНДР у Курській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували 13 військових Північної Кореї у Курській області. Один зі знищених бійців міг належати до офіцерського складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

Під час виконання спеціальних дій бійці ССО ліквідували  п’ять бійців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у стрілецькому бою. Зокрема знищили ще вісьмох військових за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). 

Після бою було проведено огляд тіл військових КНДР, а також їхніх особистих речей. Один зі знищених бійців мав: 

  • автомат з коліматорним прицілом; 
  • китайсько-російську радіостанцію "Азарт"; 
  • детектор дронів; 
  • посвідчення, яке відрізнялось від звичайного військового квитка. 

Вищезгадані речі можуть свідчити про те, що один із бійців мав приналежність до офіцерського складу.

 

Ілюстративне фото: ССО "задвохсотили" групу військових КНДР у Курській області (t.me/ukr_sof)

"Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії", - додають у ССО. 

Ситуація у Курській області

Операція Сил оборони у Курській області розпочалась ще на початку серпня 2024-го. Восени західні ЗМІ писали про те, що наші воїни втратили понад 40% території в регіоні, які контролювали після наступу.

Нещодавно ж стало відомо про те, що Збройні сили України (ЗСУ) атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

Тим часом ССО показали роботу у регіоні.

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