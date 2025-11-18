ССО зачистили позиції РФ на одному з напрямків фронту (відео)

Що відомо про ССО

Сили спеціальних операцій (ССО) - це елітний компонент Збройних сил України, який виконує найскладніші, найризикованіші та критично важливі завдання на фронті й у тилу ворога.

Бійці ССО проходять посилений відбір і тривалу підготовку, що дозволяє їм здійснювати розвідку, проводити диверсійні операції, знешкоджувати ворожі командні пункти, знищувати техніку та працювати в умовах максимальної секретності. Їх часто залучають там, де інші підрозділи виконати завдання не можуть - у глибокому тилу, під час спеціальних рейдів чи точкових операцій

Бої за Куп'янськ

У вересні російські окупанти прорвалися до Куп'янська, використавши газопровід, що значно загострило ситуацію на цьому напрямку. Диверсійні групи ворога увійшли до міста з півночі.

Згодом ЗСУ підірвали трубу, якою просувалися росіяни, змусивши їх переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

Українські війська не дозволяють окупантам закріпитися в північній частині Куп'янська. Незважаючи на спроби росіян утримати позиції та облаштувати укріплення, ЗСУ ведуть активні контратаки, вибиваючи ворога з зайнятих рубежів.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна планує повністю звільнити Куп'янськ від російських окупантів.