ССО зачистили позиции РФ на одном из направлений фронта (видео)

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Воины Сил специальных операций Украины успешно провели зачистку позиций врага в лесном массиве на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

По сообщению командования, операция прошла "тихо", без лишнего шума и потерь среди личного состава. Благодаря высокому профессионализму спецназовцев и слаженным действиям, все задачи были выполнены точно и эффективно.

Эта операция демонстрирует способность украинских ССО быстро и безопасно нейтрализовать вражеские позиции, обеспечивая преимущество на фронте.

 

 

Что известно о ССО

Силы специальных операций (ССО) - это элитный компонент Вооруженных сил Украины, который выполняет самые сложные, рискованные и критически важные задачи на фронте и в тылу врага.

Бойцы ССО проходят усиленный отбор и длительную подготовку, что позволяет им осуществлять разведку, проводить диверсионные операции, обезвреживать вражеские командные пункты, уничтожать технику и работать в условиях максимальной секретности. Их часто привлекают там, где другие подразделения выполнить задание не могут - в глубоком тылу, во время специальных рейдов или точечных операций

Бои за Купянск

В сентябре российские оккупанты прорвались в Купянск, использовав газопровод, что значительно обострило ситуацию на этом направлении. Диверсионные группы врага вошли в город с севера.

Впоследствии ВСУ взорвали трубу, по которой продвигались россияне, заставив их переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

Украинские войска не позволяют оккупантам закрепиться в северной части Купянска. Несмотря на попытки россиян удержать позиции и обустроить укрепления, ВСУ ведут активные контратаки, выбивая врага с занятых рубежей.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина планирует полностью освободить Купянск от российских оккупантов.

