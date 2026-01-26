ССО вибили окупантів із позицій у Куп’янську: є полонені

Що відбувається в Куп'янську

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявляв, що українські сили контролюють центральну частину Куп’янська. За його словами, підрозділи бригади "Хартія" продовжують операцію з очищення міста від противника, тоді як російські війська активно застосовують FPV-дрони.

Водночас Віктор Трегубов повідомляв, що в місті все ще перебувають кілька десятків окупантів, а заяви РФ про нібито "захоплення" Куп’янська не відповідають дійсності. За його словами, повна зачистка від диверсійних груп може тривати певний час.

Трегубов уточнив, що основні сили противника зосереджені в одному з міських кварталів.

"Більшість ворожих військових перебуває в центрі міста, в одному кварталі багатоповерхової забудови. Завдання - завершити його зачистку, по можливості без втрат серед українських захисників", - зазначив він.

Крім того, окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл, однак українські військові утримують контроль над ситуацією. Раніше в межах операції з деблокування міста захисники також встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради.