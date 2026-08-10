ССО уразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії: дрони подолали понад 2000 км

Українські дрони уразили нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області Росії. Безпілотники подолали до цілі понад 2000 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.
Підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "ЗапСибНефтехим" у Тобольську.
За даними ССО, після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування.
"ЗапСибНефтехим" є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії та одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни.
Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ.
"Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії", - підсумували в ССО.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна скоригувала частину далекобійних операцій проти Росії та затвердила нові.
За його словами, такі удари мають допомагати Україні зберігати ініціативу у війні.
За даними СБС, серед ключових цілей українських далекобійних ударів по Росії - паливна галузь, оборонні підприємства та логістика, яка їх забезпечує.