ССО уразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії: дрони подолали понад 2000 км

Підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "ЗапСибНефтехим" у Тобольську.

За даними ССО, після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування.

"ЗапСибНефтехим" є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії та одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни.

Фото: наслідки удару по нафтохімічному комплексу в РФ (t.me/ukr_sof)

Чим важливий "ЗапСибНефтехим"

Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ.

"Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії", - підсумували в ССО.