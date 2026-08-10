Не лише НПЗ: у СБС розповіли про ключові цілі далекобійних ударів по Росії
Серед ключових цілей українських ударних дронів у РФ - паливна галузь та оборонна промисловість, а також логістика, яка їх обслуговує.
Про це повідомляється у матеріалі РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів".
Як зазначили у коментарі РБК-Україна в Окремому центрі безпілотних систем СБС, лише за перше півріччя 2026 року засобами Deep Strike уражено 697 цілей у РФ, виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ.
З початку року кількість ударів у глибині ворога зросла на 1150% - результат системного та планового нарощування спроможностей.
"Цілі визначаються стратегічним задумом. Зараз у нашому фокусі паливна галузь та оборонна промисловість, а також логістика, яка їх обслуговує. У червні ми уразили 11 нафтопереробних заводів і понад 8 підприємств ВПК. Було лише кілька днів, коли нічого не горіло у стратегічній глибині ворога. Москва у червні палала двічі", - підкреслили у СБС.
Так, у липні 1 Окремий центр СБС у співпраці з іншими підрозділами СОУ завдав одного з найболючіших для ворога ударів по найбільшому в Росії Омському НПЗ.
Омськ знаходиться за 2400 кілометрів по прямій, але з урахуванням віражів безпілотники подолали відстань до 3 тисяч кілометрів, встановивши зону ураження на дистанції Сибіру.
"Нарощування масштабів входить до загального плану покращення спроможностей: маємо більше засобів, проводимо точнішу розвідку та скорочуємо цикл підготовки. Все прораховано", - додали військові.
Раніше РБК-Україна розповідало, що на аеродромі "Гвардійське" у Криму вирували масштабні пожежі після ударів дронів.
Також повідомлялось, що раніше Сили оборони України завдали ударів по низці важливих російських об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під удари потрапили ворожа РЛС раннього виявлення, а також ретранслятори дронів.