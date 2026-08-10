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ССО поразили крупнейший нефтехимический комплекс России: дроны преодолели более 2000 км

18:10 10.08.2026 Пн
1 мин
После атаки на территории объекта зафиксировали пожары и разрушения
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный запускает беспилотник "Аист" (Getty Images)

Украинские дроны поразили нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области России. Беспилотники преодолели более 2000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили "ЗапСибНефтехим" в Тобольске.

По данным ССО после удара на территории комплекса зафиксировали пожары и разрушения.

"ЗапСибНефтехим" является крупнейшим нефтехимическим комплексом России и одним из стратегических предприятий химической промышленности страны.

Фото: последствия удара по нефтехимическому комплексу в РФ (t.me/rus_sof)

Чем важен "ЗапСибНефтехим"

Комплекс в Тобольске производит базовое сырье широкого спектра промышленной продукции. Ее, в частности, используют в производстве, связанном с оборонно-промышленным сектором РФ.

"Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против военно-экономического сектора России", - подытожили в ССО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина скорректировала часть дальнобойных операций против России и утвердила новые.

По его словам, подобные удары должны помогать Украине сохранять инициативу в войне.

По данным СБС, среди ключевых целей украинских дальнобойных ударов по России - топливная отрасль, оборонные предприятия и обеспечивающая их логистика.

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