ССО поразили крупнейший нефтехимический комплекс России: дроны преодолели более 2000 км

Украинские дроны поразили нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области России. Беспилотники преодолели более 2000 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.
Подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили "ЗапСибНефтехим" в Тобольске.
По данным ССО после удара на территории комплекса зафиксировали пожары и разрушения.
"ЗапСибНефтехим" является крупнейшим нефтехимическим комплексом России и одним из стратегических предприятий химической промышленности страны.
Комплекс в Тобольске производит базовое сырье широкого спектра промышленной продукции. Ее, в частности, используют в производстве, связанном с оборонно-промышленным сектором РФ.
"Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против военно-экономического сектора России", - подытожили в ССО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина скорректировала часть дальнобойных операций против России и утвердила новые.
По его словам, подобные удары должны помогать Украине сохранять инициативу в войне.
По данным СБС, среди ключевых целей украинских дальнобойных ударов по России - топливная отрасль, оборонные предприятия и обеспечивающая их логистика.