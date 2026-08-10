ССО поразили крупнейший нефтехимический комплекс России: дроны преодолели более 2000 км

Подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили "ЗапСибНефтехим" в Тобольске.

По данным ССО после удара на территории комплекса зафиксировали пожары и разрушения.

"ЗапСибНефтехим" является крупнейшим нефтехимическим комплексом России и одним из стратегических предприятий химической промышленности страны.

Фото: последствия удара по нефтехимическому комплексу в РФ (t.me/rus_sof)

Чем важен "ЗапСибНефтехим"

Комплекс в Тобольске производит базовое сырье широкого спектра промышленной продукции. Ее, в частности, используют в производстве, связанном с оборонно-промышленным сектором РФ.

"Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против военно-экономического сектора России", - подытожили в ССО.