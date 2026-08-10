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ССО уразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії: дрони подолали понад 2000 км

18:10 10.08.2026 Пн
1 хв
Після атаки на території об'єкта зафіксували пожежі та руйнування
aimg Марія Науменко
ССО уразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії: дрони подолали понад 2000 км Фото: український військовий запускає безпілотник "Лелека" (Getty Images)
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Українські дрони уразили нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області Росії. Безпілотники подолали до цілі понад 2000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "ЗапСибНефтехим" у Тобольську.

За даними ССО, після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування.

"ЗапСибНефтехим" є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії та одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни.

ССО уразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії: дрони подолали понад 2000 кмФото: наслідки удару по нафтохімічному комплексу в РФ (t.me/ukr_sof)

Чим важливий "ЗапСибНефтехим"

Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ.

"Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії", - підсумували в ССО.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна скоригувала частину далекобійних операцій проти Росії та затвердила нові.

За його словами, такі удари мають допомагати Україні зберігати ініціативу у війні.

За даними СБС, серед ключових цілей українських далекобійних ударів по Росії - паливна галузь, оборонні підприємства та логістика, яка їх забезпечує.

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