ССО уразили найбільший нафтохімічний комплекс Росії: дрони подолали понад 2000 км

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Українські дрони уразили нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області Росії. Безпілотники подолали до цілі понад 2000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "ЗапСибНефтехим" у Тобольську. За даними ССО, після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування. "ЗапСибНефтехим" є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії та одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни. Фото: наслідки удару по нафтохімічному комплексу в РФ (t.me/ukr_sof) Чим важливий "ЗапСибНефтехим" Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ. "Сили спеціальних операцій продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії", - підсумували в ССО.