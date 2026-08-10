ССО поразили крупнейший нефтехимический комплекс России: дроны преодолели более 2000 км

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Украинские дроны поразили нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области России. Беспилотники преодолели более 2000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" поразили "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. По данным ССО после удара на территории комплекса зафиксировали пожары и разрушения. "ЗапСибНефтехим" является крупнейшим нефтехимическим комплексом России и одним из стратегических предприятий химической промышленности страны. Фото: последствия удара по нефтехимическому комплексу в РФ (t.me/rus_sof) Чем важен "ЗапСибНефтехим" Комплекс в Тобольске производит базовое сырье широкого спектра промышленной продукции. Ее, в частности, используют в производстве, связанном с оборонно-промышленным сектором РФ. "Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против военно-экономического сектора России", - подытожили в ССО.