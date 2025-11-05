ua en ru
ССО України знищили техніку для "Іскандер" і російську РЛС у Курській області

Україна, Середа 05 листопада 2025 11:14
ССО України знищили техніку для "Іскандер" і російську РЛС у Курській області Фото: ССО України знищили техніку для "Іскандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 4 жовтня українські Сили спеціальних операцій спільно з повстанським рухом "Черная Искра" завдали точного удару по російській техніці в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Спільними діями одного з підрозділів Сил спеціальних операцій та повстанського руху "Черная Искра" було уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер".

Ураження сталося поблизу села Овсянникове, Курська область РФ.

ССО України знищили техніку для &quot;Іскандер&quot; і російську РЛС у Курській області

Як відомо, ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

Також ССО та представники "Черная Искра" спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь". РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ.

Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

"Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати "тисячі порізів" ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!", - наголосили військові.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що на фронті протягом доби з 4 по 5 листопада відбулося 154 боєзіткнень.

Російські окупанти атакують на 12 напрямках. Генштаб вранці надав детальний опис ситуацій по кожному з напрямків фронту.

Водночас варто зазначити, що протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.

