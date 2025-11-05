ССО України знищили техніку для "Іскандер" і російську РЛС у Курській області

У ніч на 4 жовтня українські Сили спеціальних операцій спільно з повстанським рухом "Черная Искра" завдали точного удару по російській техніці в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Спільними діями одного з підрозділів Сил спеціальних операцій та повстанського руху "Черная Искра" було уражено транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер".

Ураження сталося поблизу села Овсянникове, Курська область РФ.

Як відомо, ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

Також ССО та представники "Черная Искра" спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь". РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ.

Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

"Сили спеціальних операцій України продовжують завдавати "тисячі порізів" ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!", - наголосили військові.