ССО Украины уничтожили технику для "Искандеров" и российскую РЛС в Курской области

В ночь на 4 октября украинские Силы специальных операций совместно с повстанческим движением "Черная Искра" нанесли точный удар по российской технике в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Совместными действиями одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК "Искандер".

Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ.

Как известно, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Также ССО и представители "Черная Искра" испепелили радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ.

Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах. Силы специальных операций: Всегда за чертой!", - подчеркнули военные.