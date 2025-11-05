ССО Украины уничтожили технику для "Искандеров" и российскую РЛС в Курской области
В ночь на 4 октября украинские Силы специальных операций совместно с повстанческим движением "Черная Искра" нанесли точный удар по российской технике в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Совместными действиями одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК "Искандер".
Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ.
Как известно, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.
Также ССО и представители "Черная Искра" испепелили радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ.
Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.
"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах. Силы специальных операций: Всегда за чертой!", - подчеркнули военные.
Ситуация на фронте
Заметим, что на фронте в течение суток с 4 по 5 ноября произошло 154 боестолкновений.
Российские оккупанты атакуют на 12 направлениях. Генштаб утром предоставил детальное описание ситуаций по каждому из направлений фронта.
В то же время стоит отметить, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, 398 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.