ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ССО Украины уничтожили технику для "Искандеров" и российскую РЛС в Курской области

Украина, Среда 05 ноября 2025 11:14
UA EN RU
ССО Украины уничтожили технику для "Искандеров" и российскую РЛС в Курской области Фото: ССО Украины уничтожили технику для "Искандеров" (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 4 октября украинские Силы специальных операций совместно с повстанческим движением "Черная Искра" нанесли точный удар по российской технике в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Совместными действиями одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжательная машина для ОТРК "Искандер".

Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ.

ССО Украины уничтожили технику для &quot;Искандеров&quot; и российскую РЛС в Курской области

Как известно, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Также ССО и представители "Черная Искра" испепелили радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ.

Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах. Силы специальных операций: Всегда за чертой!", - подчеркнули военные.

Ситуация на фронте

Заметим, что на фронте в течение суток с 4 по 5 ноября произошло 154 боестолкновений.

Российские оккупанты атакуют на 12 направлениях. Генштаб утром предоставил детальное описание ситуаций по каждому из направлений фронта.

В то же время стоит отметить, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, три боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, 398 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Война России против Украины
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место